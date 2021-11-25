Насолода для очей королеви: у Віндзорському замку запалала 7-метрова ялинка
Джерело:24 канал
Щороку тисячі прихильників королівської британської сім'ї очікують на відкриття "зеленої красуні" у Віндзорському замку. Цьогоріч це сталось раніше, ніж завжди – 25 листопада. Відвідувачі замку, на території якого зараз проживає Єлизавета II, зможуть побачити ялинку до 3 січня 2022 року.
Традиційна різдвяна ялинка висотою 7 метрів (як середній двоповерховий будинок) розміщена у Георгіївському залі Віндзорського замку. Уся ялинка прикрашена сотнями лампочок, що переливаються, бантами і дзеркальними прикрасами у золотисто-червоних кольорах. На верхівці ялинки можна побачити ляльку у золотому вбранні з королівською накидкою.
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Ялинка у Георгіївському залі Віндзорському замку / Фото Getty Images
Прикраси на ялинці у Віндзорському замку / Фото Getty Images
Верхівка 7-метрової ялинки / Фото Getty Images
На сторінці благодійної організації Royal Collection Trust також з'явилось відео з норвезькою красунею, вирубаною командою лісівників у Віндзорському Великому парку, що входить до складу Crown Estate.
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Де ще прикрасили замок
У замку, в іншій кімнаті, яку називають "малиновою", також розмістили ялинку, але менших розмірів. Головними кольорами іграшок стали червоні та фіолетові.
Ялинка у "малиновій" вітальні / Фото Getty Images
Окрім ялинки, у Віндзорському замку в екскурсійній частині також виставлені легендарні костюми королівської сім'ї.
Виставка у Віндзорському замку / Фото Getty Images
Різдво у королівській родині
- Зазначимо, що у 2021 році Єлизавета II разом із сім'єю проведе Різдво у стінах Сандрінгемського замку, як це було кілька десятиліть поспіль. На святі зазвичай присутні усі найближчі рідні королеви. Меган Маркл та принц Гаррі цьогоріч відмовились від запрошення.
- Минулого року королева святкувала Різдво наодинці з чоловіком принцом Філіпом у Віндзорському замку. Тоді це було зумовлено пандемією коронавірусу та ізоляцією.
- Хоч зараз Єлизавета II вакцинована і добре себе почуває після лікування, майбутнє Різдво вона вперше за 74 роки проведе без свого чоловіка. Принц Філіп помер у 99-річному віці в квітні 2021 року.