Насолода для очей королеви: у Віндзорському замку запалала 7-метрова ялинка

Щороку тисячі прихильників королівської британської сім'ї очікують на відкриття "зеленої красуні" у Віндзорському замку. Цьогоріч це сталось раніше, ніж завжди – 25 листопада. Відвідувачі замку, на території якого зараз проживає Єлизавета II, зможуть побачити ялинку до 3 січня 2022 року.

Традиційна різдвяна ялинка висотою 7 метрів (як середній двоповерховий будинок) розміщена у Георгіївському залі Віндзорського замку. Уся ялинка прикрашена сотнями лампочок, що переливаються, бантами і дзеркальними прикрасами у золотисто-червоних кольорах. На верхівці ялинки можна побачити ляльку у золотому вбранні з королівською накидкою.

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Ялинка у Георгіївському залі Віндзорському замку / Фото Getty Images



Прикраси на ялинці у Віндзорському замку / Фото Getty Images



Верхівка 7-метрової ялинки / Фото Getty Images

На сторінці благодійної організації Royal Collection Trust також з'явилось відео з норвезькою красунею, вирубаною командою лісівників у Віндзорському Великому парку, що входить до складу Crown Estate.

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Де ще прикрасили замок

У замку, в іншій кімнаті, яку називають "малиновою", також розмістили ялинку, але менших розмірів. Головними кольорами іграшок стали червоні та фіолетові.



Ялинка у "малиновій" вітальні / Фото Getty Images

Окрім ялинки, у Віндзорському замку в екскурсійній частині також виставлені легендарні костюми королівської сім'ї.



Виставка у Віндзорському замку / Фото Getty Images

Різдво у королівській родині