Знаменита акторка Анджеліна Джолі довгий час не перебувала у романтичних стосунках. Та нещодавно зірку почали підозрювати у можливому романі з першим колишнім чоловіком Джонні Лі Міллером.

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Анджеліна Джолі спілкується з колишнім чоловіком

Про те, що акторка відновила спілкування з колишнім чоловіком, повідомили папараці. Вони помітили, як знаменитість покидає маєток Джонні Лі Міллера.

Примітно, що Анджеліна Джолі відвідувала колишнього чоловіка без дітей та охоронця. Також при вході побачили, що зірка прибула до Джонні з пляшкою вина Peter Michael Wine.

Зазначимо, що відновлення спілкування Джолі з першим чоловіком нагадує теперішній роман Дженніфер Лопес та Бена Аффлека. Актор та виконавиця також почали зустрічатися після того, як обоє пережили розрив. Тепер зіркова пара стає все ближчою.

Що відомо про стосунки Джолі та Міллера