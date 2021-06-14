Знаменитая актриса Анджелина Джоли долгое время не состояла в романтических отношениях. И недавно звезду начали подозревать в возможном романе с первым бывшим мужем Джонни Ли Миллером.
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Анджелина Джоли общается с бывшим мужем
О том, что актриса возобновила общение с бывшим мужем, сообщили папарацци. Они заметили, как знаменитость покидает поместье Джонни Ли Миллера.
Примечательно, что Анджелина Джоли навещала бывшего мужа без детей и охранника. Также при входе увидели, что звезда прибыла к Джонни с бутылкой вина Peter Michael Wine.
Отметим, что возобновление общения Джоли с первым мужем напоминает нынешний роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Актер и исполнительница также начали встречаться после того, как оба пережили разрыв. Теперь звездная пара становится все ближе.
Что известно об отношениях Джоли и Миллера
- Актеры познакомились в 1995 году на съемках фильма "Хакеры". После недолгого романа они поженились – свадьбу отпраздновали в 1996 году.
- Уже через год супруги развелись, а в 1999 году развелись официально. После этого они остались друзьями.
- Анджелина Джоли в интервью заявляла, что разрыв брака с Джонни был ошибкой. Она признавалась, что пара никогда не причиняла друг другу боли.