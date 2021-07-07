Наречена Романа Сасанчина розповіла, як почувається його мама після важкої форми COVID-19

Кілька місяців тому мама зірки "Голосу країни-10" Романа Сасанчина потрапила у лікарню через важку форму коронавірусу. Жінці збирали кошти на лікування усією Україною і, на щастя, вона одужала. Наречена Романа Іванна розповіла, що зараз їй краще, але у неї зараз "постковідні" недуги.

23-річна наречена Сасанчина поспілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз, відповідаючи на їхні питання. І в одному з них вона розповіла про стан здоров'я Євдокії Петрівни.

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Вона повністю ще не одужала. Зараз в неї то з серцем проблеми, то з нирками. Зараз вже ангіну має. Ще у неї на щитівці вузли є. Але у порівнянні з тим, як було колись, їй вже набагато краще: вона вже багато говорить, багато телефонує як колись. Ми надіємось, що надалі буде ставати тільки краще,

– прокоментувала стан своєї майбутньої свекрухи Іванна.

Дівчина додала, що "Бог допоможе справитись їй з усім", і попросила усіх прихильників берегти себе, адже "найголовніше – це здоров'я".

Наречена Сасанчина розповіла про здоров'я мами Романа: відео

Що відомо про недугу мами Сасанчина?