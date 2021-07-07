Наречена Романа Сасанчина розповіла, як почувається його мама після важкої форми COVID-19
Джерело:інстаграм Іванни
Кілька місяців тому мама зірки "Голосу країни-10" Романа Сасанчина потрапила у лікарню через важку форму коронавірусу. Жінці збирали кошти на лікування усією Україною і, на щастя, вона одужала. Наречена Романа Іванна розповіла, що зараз їй краще, але у неї зараз "постковідні" недуги.
23-річна наречена Сасанчина поспілкувалась з прихильниками в інстаграм-сторіз, відповідаючи на їхні питання. І в одному з них вона розповіла про стан здоров'я Євдокії Петрівни.
До слова Роман Сасанчин показав маму, яка вчиться ходити після боротьби з COVID-19
Вона повністю ще не одужала. Зараз в неї то з серцем проблеми, то з нирками. Зараз вже ангіну має. Ще у неї на щитівці вузли є. Але у порівнянні з тим, як було колись, їй вже набагато краще: вона вже багато говорить, багато телефонує як колись. Ми надіємось, що надалі буде ставати тільки краще,
– прокоментувала стан своєї майбутньої свекрухи Іванна.
Дівчина додала, що "Бог допоможе справитись їй з усім", і попросила усіх прихильників берегти себе, адже "найголовніше – це здоров'я".
Наречена Сасанчина розповіла про здоров'я мами Романа: відео
Що відомо про недугу мами Сасанчина?
- Під час третьої хвилі коронавірусу, навесні 2021 року, мама Сасанчина захворіла на COVID-19. Жінка близько двох місяців провела в реанімації у критичному стані під апаратом ШВЛ.
- Через це Роман звертався до прихильників, аби ті допомогли йому у зборі коштів для лікування мами.
- Слідом за мамою співака госпіталізували з коронавірусом. Він вчасно звернувся до лікарів, тому швидко перехворів недугою.
- Згодом він присвятив пісню важкохворій мамі. Зворушлива композиція отримала назву "Мамо". Публіка почула трек у день народження Євдокії Петрівни.
- Зараз жінка проходить реабілітацію після важкої хвороби. Наразі невідомо, чи вона вдома, чи у лікарні.