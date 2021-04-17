Наприкінці березня Роман звернуся до прихильників за матеріальною допомогою, оскільки його мама перебувала у важкому стані в реанімації з коронавірусом. Жінка досі в лікарні, медики борються за її життя. 16 квітня їй виповнилося 57 років і син з цієї нагоди приготував особливу композицію.

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Прем'єра пісні Романа Сасанчина "Мамо"

Роман нетерпляче чекає маму Євдокію вдома. Жінка вже довго бореться з COVID-19, який спричинив серйозні ускладення її здоров'ю. Сасанчин живе у столиці, однак нещодавно приїхав в Тернопіль, щоб доглядати за матусею. А в її день народження оприлюднив надзвичайно чуттєвий трек.

Моя найдорожча матусю! Щиро вітаю тебе з твоїм 57 днем народження! Всією родиною бажаємо тобі міцного здоров'ячка, швидкого одужання! Нехай Ісусик, матінка Божа тебе завжди оберігають від усього поганого! Нехай на твоєму ніжному обличчі ніколи не зникає усмішка! Будь завжди здоровою та щасливою! Знай, що ми тебе дуже сильно любимо та чекаємо вдома! Ця пісня присвячується тобі, моя найрідніша мамо!

– написав співак в інстаграм-публікації.

Роман Сасанчин – "Мамо": слухайте пісню онлайн

У коментарях прихильники виконавця бажають його мамі швидкого одужання та зізнаються, що пісня дуже розчулила.