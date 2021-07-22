Наомі Кемпбелл вперше вийшла у світ з новонародженою донькою
Джерело:The Daily Mail
Супермодель Наомі Кемпбелл 18 травня повідомила, що вперше стала мамою. Днями вона вийшла у світ на прогулянку разом з донечкою, зірку сфотографували папараці.
Знаменита супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою приблизно у травні, але відтоді не дає жодних коментарів на цю тему. Вона вкрай рідко публікує фото з донечкою, однак днями вийшла на прогулянку.
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Наомі Кемпбелл вийшла у світ з донькою
Модель влаштувала прогулянку вулицями Нью-Йорка разом з донькою, яка лежала у візку. Там зірку помітили та сфотографували папараці.
Новоспечена матуся постала перед камерою у стильному повсякденному образі. Вона приміряла чорні прямі штани з зеленими смужками та білосніжну сорочку оверсайз.
Наомі доповнила образ кедами від Nike, стильною кепкою та сонцезахисними окулярами. Вона розпустила та вирівняла розкішне волосся.
Що відомо про материнство Наомі Кемпбелл
- Про вагітність знаменитої супермоделі не повідомляла ні вона, ні джерела з її оточення. У квітні цього року вона представила колекцію Michael Kors, де ніхто не помітив зміни у фігурі.
- ЗМІ та шанувальники підозрюють, що Наомі Кемпбелл звернулась до послуг сурогатної матері. Раніше вона говорила, що наука може допомогти їй завести дитину.
- Зірка 18 травня опублікувала фото дитини та зізналась, що бути матір'ю – означає мати найбільшу любов на світі. Через певний час мама Наомі розсекретила стать первістка – у супермоделі народилась донька.
- ЗМІ пишуть, що Кемпбелл понад 10 років хотіла стати мамою. Вона все продумала, а тому побуде кілька тижнів у декреті й згодом повернеться до роботи. Подейкують, що в моделі є бойфренд, який допомагає зірці.