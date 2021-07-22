Знаменита супермодель Наомі Кемпбелл стала мамою приблизно у травні, але відтоді не дає жодних коментарів на цю тему. Вона вкрай рідко публікує фото з донечкою, однак днями вийшла на прогулянку.

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Наомі Кемпбелл вийшла у світ з донькою

Модель влаштувала прогулянку вулицями Нью-Йорка разом з донькою, яка лежала у візку. Там зірку помітили та сфотографували папараці.

Новоспечена матуся постала перед камерою у стильному повсякденному образі. Вона приміряла чорні прямі штани з зеленими смужками та білосніжну сорочку оверсайз.

Наомі доповнила образ кедами від Nike, стильною кепкою та сонцезахисними окулярами. Вона розпустила та вирівняла розкішне волосся.

Що відомо про материнство Наомі Кемпбелл