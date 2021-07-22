Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой примерно в мае, но с тех пор не дает никаких комментариев на эту тему. Она крайне редко публикует фото с дочкой, однако на днях вышла на прогулку.

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Наоми Кэмпбелл вышла в свет с дочкой

Модель устроила прогулку по улицам Нью-Йорка вместе с дочерью, которая лежала в коляске. Там звезду заметили и сфотографировали папарацци.

Новоиспеченная мамочка предстала перед камерой в стильном повседневном образе. Она примерила черные прямые брюки с зелеными полосками и белоснежную рубашку оверсайз.

Наоми дополнила образ кедами от Nike, стильной кепкой и солнцезащитными очками. Она распустила и выровняла роскошные волосы.

Что известно о материнстве Наоми Кэмпбелл

  • О беременности знаменитой супермодели не сообщала ни она, ни источники из ее окружения. В апреле этого года она представила коллекцию Michael Kors, где никто не заметил изменения в фигуре.
  • СМИ и поклонники подозревают, что Наоми Кэмпбелл обратилась к услугам суррогатной матери. Раньше она говорила, что наука может помочь ей завести ребенка.
  • Звезда 18 мая опубликовала фото ребенка и призналась, что быть матерью – значит иметь самую большую любовь на свете. Через некоторое время мама Наоми рассекретила пол первенца – у супермодели родилась дочь.
  • СМИ пишут, что Кэмпбелл более 10 лет хотела стать мамой. Она все продумала, а потому побудет несколько недель в декрете и впоследствии вернется к работе. Поговаривают, что у модели есть бойфренд, который помогает звезде.