Знаменитая супермодель Наоми Кэмпбелл стала мамой примерно в мае, но с тех пор не дает никаких комментариев на эту тему. Она крайне редко публикует фото с дочкой, однако на днях вышла на прогулку.

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Наоми Кэмпбелл вышла в свет с дочкой

Модель устроила прогулку по улицам Нью-Йорка вместе с дочерью, которая лежала в коляске. Там звезду заметили и сфотографировали папарацци.

Новоиспеченная мамочка предстала перед камерой в стильном повседневном образе. Она примерила черные прямые брюки с зелеными полосками и белоснежную рубашку оверсайз.

Наоми дополнила образ кедами от Nike, стильной кепкой и солнцезащитными очками. Она распустила и выровняла роскошные волосы.

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