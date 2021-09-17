Наомі Кемпбелл вперше розповіла про 3-місячну доньку

Британська супермодель Наомі Кемпбелл дала інтерв'ю, в якому вперше розповіла про доньку. Вона не поділилась деталями її появи на світ, але зізналась, що це "дитина мрії".

Новина про материнство 51-річної Наомі Кемпбелл надзвичайно швидко розлетілась світом. Ніхто навіть не підозрював, що зірка планує стати мамою. Та навіть після народження доньки британська модель не спішила коментувати радісну звістку.

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Наомі Кемпбелл про доньку

Днями знаменитість дала перше інтерв'ю, в якому розповіла про свою доньку. Вона відповіла на запитання дуже лаконічно.

Мені дуже пощастило, я думаю, що у мене просто дитина мрії. Вона чудова. Вона вже дуже незалежна, дуже розумна, пильна і спить по 12 годин. Вона хороша дівчинка,

– поділилась Наомі.



Наомі з донькою / Фото з інстаграму моделі

Як модель ставиться до скандального інтерв'ю Меган та Гаррі

Журналіст попросив модель прокоментувати інтерв'ю принца Гаррі та Меган Маркл Опрі Вінфрі. Зірка зізналась, що не дуже хоче про це говорити.

Мені було сумно, коли я думала, що принцеса Діана побачила б, що двоє її синів не в хороших відносинах. Для матері це останнє, що ви хочете, щоб сталося з вашими хлопчиками. Її більше немає з нами. Це її спадщина, два її сини. Ви не хочете, щоб це відбувалося,

– наголосила супермодель.

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