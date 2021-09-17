Новость о материнстве 51-летней Наоми Кэмпбелл чрезвычайно быстро разлетелась по миру. Никто даже не подозревал, что звезда планирует стать мамой. И даже после рождения дочери британская модель не спешила комментировать радостную весть.
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Наоми Кэмпбелл о дочери
На днях знаменитость дала первое интервью, в котором рассказала о своей дочери. Она ответила на вопрос очень лаконично.
Мне очень повезло, я думаю, что у меня просто ребенок мечты. Она великолепна. Она уже очень независима, очень умна, любознательна и спит по 12 часов. Она хорошая девочка,
– поделилась Наоми.
Наоми с дочкой / Фото из инстаграма модели
Как модель относится к скандальному интервью Меган и Гарри
Журналист попросил модель прокомментировать интервью принца Гарри и Меган Маркл Опре Уинфри. Звезда призналась, что не очень хочет об этом говорить.
Мне было грустно, когда я думала, что принцесса Диана увидела бы, что двое ее сыновей не в хороших отношениях. Для матери это последнее, что вы хотите, чтобы случилось с вашими мальчиками. Ее больше нет с нами. Это ее наследие, два ее сына. Вы не хотите, чтобы это происходило,
– отметила супермодель.
Наоми Кэмпбелл стала мамой: что об этом известно
- 18 мая супермодель опубликовала фото ребенка и призналась, что быть матерью – значит иметь самую большую любовь на свете. Эта новость шокировала всех, ведь о беременности не сообщала ни она, ни источники из ее окружения.
- Через некоторое время мама Наоми рассекретила пол первенца. Стало известно, что у супермодели родилась дочь. СМИ и поклонники подозревают, что Наоми Кэмпбелл обратилась к услугам суррогатной матери. Раньше она говорила, что наука может помочь ей завести ребенка.
- Также в прессе писали, что знаменитость более 10 лет хотела стать мамой. Она якобы все продумала, а потому всего несколько недель была в декрете и вернулась к работе. Поговаривают, что у модели есть бойфренд, который помогает звезде заботиться о новорожденной.
- В июле Наоми Кэмпбелл впервые вышла в свет с дочкой. Она надела черные брюки и белую рубашку оверсайз.