Більшість українських артистів лише після 24 лютого усвідомили, що треба писати музику рідною мовою. Співачка Надя Дорофєєва, яка вже два роки є сольною виконавицею, почала творити українські пісні вже з початку війни.

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Чи перекладе Дорофєєва пісні українською

У репертуарі Наді Дорофєєвої залишається чимало російськомовного матеріалу, який полюбився її аудиторії. Вона зізналась, чи перекладатиме їх державною.

Відверто кажучи, я не хочу перекладати ці пісні. Хоча знаю, що багато хто чекав, наприклад, пісню fenomenal. Я хочу писати нову музику, робити новий якісний україномовний матеріал,

– поділилась зірка.

Зауважимо, що зі свого репертуару Надя Дорофєєва таки переспівала українською пісню "Різнокольорова", яку випустила російською за кілька днів до вторгнення.

"Мені зараз не хочеться створювати якісь легковажні пісні. Думаю, ви звернули увагу, що мої тексти стали більш глибокими та емоційними. І наступні будуть саме такими".

Надя Дорофєєва – "Різнокольорова": дивіться відео онлайн

Додамо, що в інтерв'ю 24 каналу співачка розповіла про благодійний тур "Сенси". Вона поділилась, що співатиме на концертах пісні з нового україномовного альбому. Але фани не залишаться без сюрпризів – ймовірно, зірка таки зробить адаптацію ще одного хіта.

"Я презентую декілька прем'єр, які вийдуть вже зовсім, на які ми знімаємо кліпи. А ще нещодавно вирішила зробити адаптацію однієї з найулюбленіших пісень vperedi, яка дуже подобається багатьом прихильникам. За допомогою звернулась до дівчини – авторки, яка перемогла у конкурсі на адаптацію пісні "Різнокольорова". Вийшло круто!".