У свіжому інтерв'ю Надя Дорофєєва прокоментувала те, що після розставання з Дантесом на них з Мішею Кацуріним вилилося багато хейту. Вона час від часу читає коментарі, і від "неприємної правди" стає боляче. Тому співачка заявила, що її коханню заважають хейтери.

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Надя Дорофєєва поскаржилася на хейт після докору Дантеса

Надя Дорофєєва розповіла, що хоч її стосунки з Володимиром Дантесом і були під прицілом камер і журналістів, але вона ще ніколи не відчувала такої лютої цікавості до особистого життя. Тож їм з Кацуріним нелегко.

Це дуже тисне. Ти хочеш просто насолоджуватись тим, що в тебе є, і щоб кожен рух і кожне фото не розкладалося по кістках. Але водночас я розумію, чому так відбувається, адже наша історія непроста й доволі дивна для загального сприйняття,

– зізналася Дорофєєва.

Надя Дорофєєва з Михайлом Кацуріним / Фото з інстаграму співачки

Артистка вірить, що пройде час, і все обов'язково вляжеться. Саме тому вона вже п'ять місяців витримує паузу й рідко щось коментує, хоч стосунки з Кацуріним підтвердила ще в червні. Однак через тиждень, 8 грудня, вийде їхній спільний трек, в який вони виплеснуть усе те, що накипіло.

"Напевно, ви помітили, що я нічого не коментую стосовно свого особистого публічно. Але висловитись хочеться. Тому ми вирішили все, що хочемо сказати, вкласти у творчість. І 8 грудня ви все почуєте", – заінтригувала Надя Дорофєєва.