Большинство украинских артистов только после 24 февраля осознали, что нужно писать музыку на родном языке. Певица Надя Дорофеева, уже два года сольная исполнительница, начала творить украинские песни уже с начала войны.

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Переведет ли Дорофеева песни на украинский

В репертуаре Наде Дорофеевой остается немало русскоязычного материала, полюбившегося ее аудитории. Она призналась, будет ли переводить их на государственный.

Честно говоря, я не хочу переводить эти песни. Хотя знаю, что многие ожидали, например, песню fenomenal. Я хочу писать новую музыку, делать новый качественный украиноязычный материал,

– поделилась звезда.

Отметим, что из своего репертуара Надя Дорофеева таки перепела украинской песню "Разноцветная", которую выпустила на русском за несколько дней до вторжения.

"Мне сейчас не хочется создавать какие-то легкомысленные песни. Думаю, вы обратили внимание, что мои тексты стали более глубокими и эмоциональными. И последующие будут именно такими".

Надя Дорофеева – "Разноцветная": смотрите видео онлайн

Добавим, в интервью 24 каналу певица рассказала о благотворительном туре "Сенсы". Она поделилась, что будет петь на концертах песни из нового украиноязычного альбома. Но фаны не останутся без сюрпризов – вероятно, звезда сделает адаптацию еще одного хита.

"Я презентую несколько премьер, которые выйдут уже совсем, на которые мы снимаем клипы. А еще недавно решила сделать адаптацию одной из любимых песен vperedi, которая очень нравится многим поклонникам. С помощью обратилась к девушке – автору, победившей в конкурсе на адаптацию песни "Разноцветная". Получилось круто!".