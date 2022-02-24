Росія розгорнула повномасштабну війну проти України о 5 ранку 24 лютого. Від потужних вибухів прокинувся Київ, Харків, Одеса та інші міста. Надя Дорофєєва зізнається, їй теж страшно, але тікати будь-куди, аби зі столиці вона не буде.

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Надя Дорофєєва залишається у Києві

Як страшно прокинутися в новій реальності! Як боляче. Ми не хотіли війни і не кликали її до свого дому! Нам не потрібна війна… Я залишаюся в Україні, у Києві. Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела,

– закликала Надя Дорофєєва.

Підтримавши колег, зірка звернулась до російської аудиторії. Вона благає фанів показати Кремлю, що вони проти війни, і зупинити її пліч-о-пліч з українцями. Емоційний допис Дорофєєва підкріпила фото, на якому заливається слізьми на власній кухні.

Надя Дорофєєва зі сльозами / Фото з інстаграму співачки

До слова, не брати участь у війні росіян закликають і ті, хто останні 8 років активно знімав їм кліпи й давав концерти – співаки Іван Дорн, Макс Барських та режисер Алан Бадоєв.

Повний текст публікації Наді Дорофєєвої:

Страшно! Як страшно прокинутися у новій реальності, у такій реальності! Як боляче. Ми не хотіли війни і не кликали її до свого дому! Ми хочемо жити, любити та творити мирно! Нам не потрібна війна!

Я ніколи не ділила аудиторію на міста та країни, але зараз… Я сподіваюся, ви чуєте мене, росіяни, моя аудиторія, друзі та шанувальники? Тільки разом ми зможемо це зупинити! І я вірю, що зможемо!

Я залишаюся в Україні, у Києві! Прошу всіх зберігати спокій, не панікувати, триматися разом та читати лише офіційні джерела! І підтримувати одне одного як ніколи!

Знайте, Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну й накладають санкцій на Росію.



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