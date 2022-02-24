Россия развернула полномасштабную войну против Украины в 5 утра 24 февраля. От мощных взрывов проснулся Киев, Харьков, Одесса и другие города. Надя Дорофеева признается, ей тоже страшно, но убегать куда угодно, лишь бы из столицы она не будет.
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Надя Дорофеева остается в Киеве
Как страшно проснуться в новой реальности! Как больно. Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом! Нам не нужна война... Я остаюсь в Украине, в Киеве. Прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, держаться вместе и читать только официальные источники,
– призвала Надя Дорофеева.
Поддержав коллег, звезда обратилась к российской аудитории. Она умоляет фанов показать Кремлю, что они против войны, и остановить ее бок о бок с украинцами. Эмоциональное сообщение Дорофеева подкрепила фото, на котором заливается слезами на собственной кухне.
Надя Дорофеева со слезами / Фото из инстаграма певицы
Полный текст публикации Нади Дорофеевой:
Страшно! Как страшно проснуться в новой реальности, в такой реальности! Как больно. Мы не хотели войны и не звали ее в свой дом! Мы хотим жить, любить и творить мирно! Нам не нужна война!
Я никогда не делила аудиторию на города и страны, но сейчас... Я надеюсь, вы слышите меня, русские, моя аудитория, друзья и поклонники? Только вместе мы сможем это остановить! И я верю, что сможем!
Я остаюсь в Украине, в Киеве! Прошу всех сохранять спокойствие, не паниковать, держаться вместе и читать только официальные источники! И поддерживать друг друга как никогда!