Український виконавець Макс Барських протягом 8 років неоголошеної війни з Росією не гидував проводити там концерти. Зараз, коли країна-агресорка почала відкритий наступ, співак опублікував допис, у якому описує свою схвильованість та висловлює претензії росіянам "через їхнє мовчання."

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Я зараз у Києві. Сьогодні вранці я прокинувся від звуку сирен та вибухів! Моє рідне місто Херсон у якому я народився і виросло по тихенько руйнують! Моя душа болить! Там як і раніше моя сім'я, яку я не можу вивезти, тому що постійно відбуваються атаки з боку Росії. Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє?

– написав виконавець.



Макс Барських відреагував на обстріл Херсона / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, що окрім регулярних концертів у Росії, Барських номіновувався на нагороди від країни-агресорки. Відтак, нагороду премії MTV Europe Music Awards 2021 він отримав як "Найкращий виконавець за версією MTV Росія".

До слова, на 2022 рік у співака запланована низка гастролей від кінця лютого й до середини вересня. Про це відомо через сайт продажу квитків Rolld.

Реакція мережі:

" А що ж ви про Донбас за 8 років не згадали?!"

"На жаль, ніхто не питає думки жителів Росії та Білорусі – це не наша війна."

"Росіяни, не мовчіть! Виходьте на вулиці! Допоможіть нам! Ми мирні жителі! У Києві, Харкові, Львові, моя мама на кордоні у Чернігівській області, брат на кордоні у Сумській області! Нас бомблять! Ваші! Бомблять! Не вірте вашим ЗМІ! Ми це чуємо на власні вуха і бачимо на власні очі, не в телевізорі! Наші діти налякані, люди літнього віку не розуміють куди їм бігти і що робити! Зупиніть свого хворого божевільного царя!"

Текст публікації співака:

"Я зараз у Києві. Сьогодні вранці я прокинувся від звуку сирен та вибухів! Моє рідне місто Херсон у якому я народився і виросло по тихенько руйнують! Моя душа болить! Там як і раніше моя сім'я, яку я не можу вивезти, тому що постійно відбуваються атаки з боку Росії. Звертаюся до всіх росіян, хто розуміє і бачить, що відбувається. Невже ви щиро відчуваєте, що правителі вашої країни ведуть вас у світле майбутнє? Невже ви не відчуваєте брехню, яку вам показують із екранів телевізорів щодня? Невже ви хочете відокремитись від усього світу і жити під указами людини, якій глибоко наплювати на вас і ваше майбутнє? Мовчання та підкорення призводять до рабства. Невже ви не відчуваєте своєї єдності та сили в протистоянні рішенням вашого президента? Досить мовчати! Інакше жадібність, жадібність, бажання влади маленької групи людей забере життя мільйонів, якщо не всього людства в майбутньому! Я знаю разом, ми можемо це зупинити! Я у вас вірю! Мир!"