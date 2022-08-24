Сергій Бабкін

Хоч Сергій Бабкін зараз перебуває за кордоном, але 24 серпня він презентував свій мініальбом "Далі ми самі". Платівка стала 13-ю у творчості артиста і складається з семи композицій та чотирьох віршів. Усі слова до пісень Бабкін написав після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Також артист пообіцяв, що кошти від стримінгу мініальбому він передасть волонтерським організаціям, які опікуються в першу чергу мешканцями та ТРО його рідного Харкова.

До теми "Червона калина" й "Біля тополі": патріотичні пісні, які варто послухати до Дня Незалежності

"Коли у квітні ми видали сингл "Далі ми самі", я дуже сподівався, що це стане єдиною композицією, написаною мною під час війни. Але війна продовжується і донині… Всі ці місяці мої думки складалися у рими, з’являлися мелодії і народжувались нові пісні", – розповів Сергій Бабкін, який записував альбом у Мюнхені, де коли записувалась Мадонна.

Злата Огнєвіч

Артистка, яка з початку війни перебуває в Україні та їздить у військові частини, аби підтримувати дух бійців, випустила новий кліп на пісню "Лелеку". Там "Холостячка" приміряла роль мами маленької донечки та дружини українського військового, де головну роль виконав ведучий та військовий Даніель Салем.

"Це історія однієї української родини. Я впевнена, вона торкнеться струн душі кожного. Вона близька та зрозуміла, не поділяє людей на стать, вік, статус. Наша "Лелека" – про кожного з нас. Вона про Україну", – каже Злата Огнєвіч.

Злата Огнєвіч – Лелека: дивитись відео онлайн

Макс Барських

Український виконавець продовжує говорити про свою любов до України і каже, що досі пізнає себе. До 31-ї річниці незалежності України він присвятив свій новий трек під назвою "Україна", який став п'ятим патріотичним хітом за останні пів року. У своїй пісні він порівнює Україну з великою родиною, де завжди є підтримка та любов.

"Усі ці пів року війни я cтавлюсь до музики, як до чогось, що відбувається не зі мною, до чогось із минулого життя. Поки що я не знайшов нового себе. Не до кінця розумію, що буде завтра, мабуть, як і усі ми. Але знаю напевно, що багатьом музика допомагає, зцілює рани. Крізь пісню ми передаємо наші мрії й проєктуємо найсвітліші бажання. "Україна" – це пісня-мрія. Я вірю в таку перемогу, коли вся країна стає єдиною незламною родиною. Україна – це сім‘я, в якій люблять і розуміють", – переконаний Барських.

Макс Барських – Україна: дивитись відео онлайн

Важливо "Незламна, найбільш волелюбна у світі": зірки промовисто вітають Україну з Днем Незалежності

TAYANNA

Співачка TAYANNA 24 серпня випустила новий трек "Дороги", де оспівує про душевний стан кожного українця. Вона каже, що війна відбувається не тільки на фронті, адже у кожному з нас є глибокі страхи, стрес, тиск оточуючих. Зірка каже, що написала "Дороги", коли вперше потрапила до Польщі під час війни. Тоді вона усвідомила, як мільйони людей за кордоном живуть без власної землі і не знають, чи повернуться додому.

"Я розмістилась в крихітному номері готелю, відчуття дому зникло зовсім, прийшло розуміння, що дорога до нього закрита. Мені було важко уявити, що так зараз живуть мільйони людей – і ніхто з них не знає, коли знов опиниться вдома та побачить рідних. Я плакала і писала цю пісню, згадуючи своє минуле життя: скільки доріг я обійшла та скільки очей побачила", – згадала артистка.

TAYANNA – Дороги: дивитись відео онлайн