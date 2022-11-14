Надя Дорофєєва відповіла, чи перейшла на українську мову в повсякденному житті
Джерело:Надя Дорофєєва
Українська співачка Надя Дорофєєва перейшла на українську мову на публіці після 24 лютого. Вона зізналась, якою мовою спілкується в побуті.
Співачка Надя Дорофєєва до 24 лютого писала російськомовні пісні й спілкувалась українською лише на проєктах. Та після повномасштабного вторгнення вона вслід за багатьма іншими все більше говорить державною.
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Чи спілкується Дорофєєва українською в побуті
Виконавиця зізналась, що інколи навіть не помічає, як говорить українською мовою. З цього приводу вона відчуває тільки позитивні емоції.
Я вже більше і більше спілкуюся українською. Іноді вже навіть сама не помічаю, як перейшла. Радію,
– поділилась Надя Дорофєєва.
Надя Дорофєєва про мову / Фото з інстаграм-сторіз
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