Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на викрадення єнота з херсонського зоопарку. Мародерство росіян досягло такого рівня, що вони незрозуміло для чого крадуть тваринок.

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Катя Осадча про викрадення єнота

Ведуча припустила, що російські солдати, які не розуміють, нащо прийшли на українську землю, окупували Херсон лиш для того, щоб вкрасти єнота. Але додала, що навіть своїх тваринок ми повернемо.

То вони в Херсон за єнотом приходили? Позорники світу. Далі буде. А єнота свого ми також повернемо,

– зауважила зірка.

Детальніше про викрадення тварин