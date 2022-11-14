Українська телеведуча Катя Осадча відреагувала на викрадення єнота з херсонського зоопарку. Мародерство росіян досягло такого рівня, що вони незрозуміло для чого крадуть тваринок.
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Катя Осадча про викрадення єнота
Ведуча припустила, що російські солдати, які не розуміють, нащо прийшли на українську землю, окупували Херсон лиш для того, щоб вкрасти єнота. Але додала, що навіть своїх тваринок ми повернемо.
То вони в Херсон за єнотом приходили? Позорники світу. Далі буде. А єнота свого ми також повернемо,
– зауважила зірка.
Детальніше про викрадення тварин
- Втікаючи з правого берега Дніпра, росіяни вивезли з херсонського зоопарку сім єнотів, двох вовчиць, ламу, ослицю, павичів, цесарок і фазанів. На відео, яким похвалилися окупанти, видно Олега Зубкова, колаборанта й власника кримського зоопарку.
- У ролику видно, як одна з тваринок пручається й чіпляється лапками за ґрати, та навіть кусає нападника. Але російська блогерка Анна Долгарьова заявила, що знущання з єнота – "єдина хороша новина" з Херсонського напрямку.
- Засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук повідомив, що загарбники вивезли в тимчасово окупований Крим понад половину колекції зоопарку в Херсоні. За його словами – це наказ російського командування.