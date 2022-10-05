35-річна Санта Дімопулос не вперше відгавкується від хейтерів під час війни. Якщо в серпні її критикували за відпочинок в Танзанії, то цього разу накинулися через російську мову.

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Як Санта Дімопулос нарвалася на хейт через російську

Санта Дімопулос прилетіла на вікенд у Париж і поділилася в інстаграмі своїми враженнями від міста. Щоправда, зробила це російською мовою.

"Париж чарівний, швидкий, яскравий! Я завжди на бігу і хочу все встигнути. Хочу приїхати хоч раз на тиждень і насолодитись кожною миттю, адже тут черпаєш натхнення буквально на кожному розі", – написала зірка під фото, на якому позує на терасі ресторану.

Якщо деяких користувачів захопив її стильний аутфіт, то інших обурив російськомовний підпис.

Санто, чому російською? Коли ми нарешті будемо кайфувати від своєї мови і її пропагувати, невже мало росизму у нас в житті?

– запитала в Санти Дімопулос одна з фоловерок.

На Санту Дімопулос "наїхали" через російську мову / Скриншот з інстаграму селебріті

Чому Дімопулос досі не перейшла на українську

Ексучасниця "ВІА Гри" не оминула увагою цей коментар і пояснила, чому досі пише пости мовою окупанта. Як з'ясувалося, вона робить це заради підписників, які не розуміють української, але знають російську.

Я розмовляю і пишу трьома мовами. Російською швидше, та також у мене багато підписників з різних країн, які знають російську. Будь ласка, не треба лізти до мене чи до когось іншого з мовним питанням. Слідкуйте за собою і починайте з себе, і світ стане кращим. У кожного свій темп, і я буду робити так, як вважаю за потрібне. Мені не 18, щоб ви робили мені зауваження, і я ніяковіла,

– відповіла Санта Дімопулос.

Санта Дімопулос пояснила, чому не перейшла на українську / Скриншот з інстаграму селебріті

Щоправда, наступний її інстаграм-допис після цього емоційного спічу був уже українською мовою. Схоже, висновки Санта Дімопулос все ж зробила.