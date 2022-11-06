Підприємиця та дружина Олександра Скічка Єлизавета Юрушева не переходила на українську мову з початком війни, бо вважає своєю рідною мовою – російську. Але канікули в Туреччині змусили її змінити думку.

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Дружина Олександра Скічка перейшла на українську

Єлизавета Юрушева поділилась, що канікули дітей та поїздка в Туреччину сильно на неї вплинула, однак вона цьому лиш завдячує.

Знаєте за що? За те, що вона раз і назавжди відбила бажання говорити російською мовою! На жаль, так, мені для цього рішення знадобилось опинитися поруч з цією мерзотною нацією, щоб я зрозуміла що не хочу мати з ними нічого спільного! Мені так гидко!

– висловилась підприємиця.

Єлизавета додала, що в Італії розмовляла англійською, у Відні – німецькою, а з ріднею – російською. Але тепер вона хоче зробити своєю рідною мовою – українську. В цьому її дуже підтримує чоловік.

"Зараз я маю за ціль зробити своєю рідною українську! І говорити тільки на ній! Завжди! Я так давно хотіла її вивчити й зараз найкращий час! Я дуже рада, що сама до цього прийшла, хоч і тільки зараз. Але пора вже покидати свою зону комфорту. До речі, мене так нереально підтримали діти й чоловік. Надіюся, скоро буду говорити добре!".

А ще я зрозуміла, що до цієї відпустки взагалі не розуміла, якою мовою говорю, де живу і що роблю. Тільки після цієї зупинки до мене дійшло, що відбувається з моїм життям і як все навколо мене змінилось. До цього був якийсь режим виживання і просто затикання дірок,

– зауважила Юрушева.

Бізнесвумен підсумувала, що лише поставивши життя на паузу, вона усвідомила інші важливі речі. Вона рада, що це нарешті сталося.



Юрушева на відпочинку з донькою / Фото з інстаграму Єлизавети

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