Певица Надя Дорофеева до 24 февраля писала русскоязычные песни и общалась по-украински только на проектах. Но после полномасштабного вторжения она вслед за многими другими все больше говорит на государственном.
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Общается ли Дорофеева на украинском в быту
Исполнитель призналась, что иногда даже не замечает, как говорит на украинском языке. На этот счет она испытывает только положительные эмоции.
Я уже больше и больше общаюсь на украинском. Иногда уже даже сама не замечаю, как перешла. Радуюсь,
– поделилась Надя Дорофеева.
Надя Дорофеева о языке / Фото с инстаграм-сториз
Звезды и языковой вопрос: последние новости
- Жена Александра Скочка Елизавета Юрушева отказалась от русского языка недавно. После отдыха в Турции, где она сталкивалась с россиянами, бизнесвумэн решила перейти на государственную.
- Санта Димопулос делилась, что к ней не нужно "лезть" из-за языкового вопроса. Звезда свободнее общается на русском, поэтому сейчас она делает так, как считает нужным.
- MamaRika убеждена, что русский – язык врага и оккупанта. В семье она общается на украинском, но не осуждает тех, кто еще не перешел на государственный.