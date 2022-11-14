Певица Надя Дорофеева до 24 февраля писала русскоязычные песни и общалась по-украински только на проектах. Но после полномасштабного вторжения она вслед за многими другими все больше говорит на государственном.

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Общается ли Дорофеева на украинском в быту

Исполнитель призналась, что иногда даже не замечает, как говорит на украинском языке. На этот счет она испытывает только положительные эмоции.

Я уже больше и больше общаюсь на украинском. Иногда уже даже сама не замечаю, как перешла. Радуюсь,

– поделилась Надя Дорофеева.



Надя Дорофеева о языке / Фото с инстаграм-сториз

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