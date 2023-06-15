Надя Дорофєєва відповіла на чутки про таємне весілля з Мішою Кацуріним

В мережі почали поширювати чутки, нібито Надя Дорофєєва 15 червня таємно одружиться з бойфрендом Михайлом Кацуріним. Ці плітки дійшли і до співачки, тож вона вперше прокоментувала їх.

Нагадаємо, що в березні Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці. Тепер же в мережі з'явилися чутки про таємне весілля співачки з коханим.

Цікаво Дівчина Володимира Остапчука зізналася, коли почався їхній роман: чи був ведучий розлучений

У своєму Інстаграмі Надя показала фото з студії разом з Кацуріним та засновником музичного лейблу ENKO Іваном Клименком. Вона зізналася, що вони зібралися, аби попрацювати над новим хітом.

"Ми написали цим складом пісню "Вотсап", яку ви вже знаєте, "Кохаю, але не зовсім" – яка от-от вийде і "Зависали", яка буде наступним релізом. На фото талановитий автор і продюсер Іван Клименко і мій Міша Кацурін, який якимось чином має надзвичайний хист до написання пісень. Тепер зібрались написати нове. Погнали,

– повідомила Дорофєєва.



Дорофєєва з Кацуріним та Клименком / Фото з її інстаграму

Шанувальників така ідея спантеличила, адже вони вважали, що просто в цей день Надя виходить заміж за Мішу. "Яке написання пісень? Взагалі-то у вас сьогодні весілля", – написали їй у коментарях.

Дорофєєва відповіла на це з гумором: "Хахаха, ну будемо знати". Таким чином співачка спростувала, що одружується з Кацуріним.



Дорофєєва відреагувала на чутки про весілля з Кацуріним / Скриншот коментарів

Що відомо про стосунки Дорофєєвої з Кацуріним: головне