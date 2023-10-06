Навколо українських зірок часто ширяться фейкові новини. Так нещодавно в мережі обговорювали вагітність Наді Дорофєєвої, на що зірка відреагувала з іронією.
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Чому Надя Дорофєєва не має дітей
Співачка з'явилась в ефірі радіо, щоб презентувати свою нову пісню. Там її жартома попросили відповісти правдиво – чи справді Надя вагітна.
Я можу нарешті сказати вам правду – ні, я не вагітна, на жаль,
– відповіла Дорофєєва.
Ведучі зізнались, що її відповідь їх не здивувала. Адже важко уявити, щоб артистка встигала приділяти час материнству з таким щільним графіком. Зірка погодилась і зізналась, що стрес – одна з причин, чому вона досі не стала мамою.
"Це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку", – поділилась виконавиця.
Особисте життя Дорофєєвої після другого заміжжя
- 13 липня виконавиця офіційно підтвердила, що зіграла весілля з Михайлом Кацуріним. Насправді церемонія одруження відбулась ще 15 червня, однак подія перебувала у глибокій таємниці.
- Позитив вважає, що Надя Дорофєєва дуже змінилась після розлучення. За його словами, вона стала більш відкритою. "Головне, вона щаслива. І це відчувається. Відчувається її щастя… Вона не париться, у неї немає проблем. Вона зараз просто купається в коханні".
- Хоч Надя Дорофєєва ще не вагітна, але вона відкрито говорить про материнство та готова стати мамою. Вона вже називала ім'я, яке б дала майбутньому синові.