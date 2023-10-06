Навколо українських зірок часто ширяться фейкові новини. Так нещодавно в мережі обговорювали вагітність Наді Дорофєєвої, на що зірка відреагувала з іронією.

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Чому Надя Дорофєєва не має дітей

Співачка з'явилась в ефірі радіо, щоб презентувати свою нову пісню. Там її жартома попросили відповісти правдиво – чи справді Надя вагітна.

Я можу нарешті сказати вам правду – ні, я не вагітна, на жаль,

– відповіла Дорофєєва.

Ведучі зізнались, що її відповідь їх не здивувала. Адже важко уявити, щоб артистка встигала приділяти час материнству з таким щільним графіком. Зірка погодилась і зізналась, що стрес – одна з причин, чому вона досі не стала мамою.

"Це неможливо з такими стресами. Треба брати відпустку", – поділилась виконавиця.

Особисте життя Дорофєєвої після другого заміжжя