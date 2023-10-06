Вокруг украинских звезд часто ходят фейковые новости. Так недавно в сети обсуждали беременность Нади Дорофеевой, на что звезда отреагировала с иронией.
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Почему Надя Дорофеева не имеет детей
Певица появилась в эфире радио, чтобы представить свою новую песню. Там ее в шутку попросили ответить правдиво – действительно ли Надя беременна.
Я могу наконец-то сказать вам правду – нет, я не беременна, к сожалению,
– ответила Дорофеева.
Ведущие признались, что ответ их не удивил. Ведь сложно представить, чтобы артистка успевала уделять время материнству с таким плотным графиком. Звезда согласилась и призналась, что стресс – одна из причин, почему она до сих пор не стала мамой.
"Это невозможно с такими стрессами. Надо брать отпуск", – поделилась исполнительница.
Личная жизнь Дорофеевой после второго замужества
- 13 июля исполнительница официально подтвердила, что сыграла свадьбу с Михаилом Кацуриным. На самом деле церемония бракосочетания состоялась еще 15 июня, однако событие находилось в глубокой тайне.
- Позитив считает, что Надя Дорофеева очень изменилась после развода. По его словам, она стала более открытой. "Главное, она счастлива. И это чувствуется. Чувствуется ее счастье… Она не парится, у нее нет проблем. Она сейчас просто купается в любви".
- Хотя Надя Дорофеева еще не беременна, она открыто говорит о материнстве и готова стать мамой. Она уже называла имя, которое дала бы будущему сыну.