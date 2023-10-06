Вокруг украинских звезд часто ходят фейковые новости. Так недавно в сети обсуждали беременность Нади Дорофеевой, на что звезда отреагировала с иронией.

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Почему Надя Дорофеева не имеет детей

Певица появилась в эфире радио, чтобы представить свою новую песню. Там ее в шутку попросили ответить правдиво – действительно ли Надя беременна.

Я могу наконец-то сказать вам правду – нет, я не беременна, к сожалению,

– ответила Дорофеева.

Ведущие признались, что ответ их не удивил. Ведь сложно представить, чтобы артистка успевала уделять время материнству с таким плотным графиком. Звезда согласилась и призналась, что стресс – одна из причин, почему она до сих пор не стала мамой.

"Это невозможно с такими стрессами. Надо брать отпуск", – поделилась исполнительница.

Личная жизнь Дорофеевой после второго замужества