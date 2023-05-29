Дорофєєва на новій світлині виглядає дуже втомленою і знесиленою. Раніше колишній чоловік артистки Володимир Дантес теж ділився емоціями щодо війни.

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Дорофєєва розповіла про свій стан через війну

Зірка наголосила, що має втомленість після туру та постійних тривог в Києві.

Летять ракети вночі та вдень. От сьогодні – перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку… і тебе накриває,

– заявила Дорофєєва.

Співачка додає, що крім цього, відчуває невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск та відповідальність.



Надя Дорофєєва розповіла про свій стан / Фото з її інстаграму

"Щойно сіла випити каву і при**їла… Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає, як зібратись. І як ви всі, люди, тримаєтесь?", – запитала артистка.

Шанувальники Дорофєєвої підтримали артистку та написали важливі слова у цей непростий час:

"Тримаємось, все буде Україна!"

"Надя, ви красива, розумна, сильна жінка. Тримаємось і не здаємось".

"Всі ми втомлені, але не зломлені".

"Дуже важко, але хлопцям набагато гірше, бо вони там за усіх нас. Тримаємось, бо ми нація".

"Ми всі трохи як Надя".

"Та шо там вже… треба йти… бо вже скоро рашці кінець".

"На це і розраховує орда – щоб зламати нас психологічно".

Дорофєєва займалась спортом в укритті

Коханий співачки, ресторатор Міша Кацурін показав, як Надя займалася спортом у бомбосховищі через ракетну атаку вдень 29 травня.

Кацурін опублікував фото Дорофєєвої, зроблене під час повітряної тривоги, і показав, як дівчина займається спортом. "Балістика / бомбосховище / богиня. aka спортивні заняття на свіжому повітрі", – підписав знімок ресторатор.



Надя Дорофєєва займалася спортом в укритті / Фото з інстаграму Кацуріна

До слова, днями Надя Дорофєєва показала провокативне фото для привернення уваги. Співачка оприлюднила світлину, на якій позувала топлес, та розповіла про випадок з власного досвіду – завдяки вчасній перевірці в неї виявили фіброаденому. Тож, вона закликала дівчат вчасно робити перевірки та чекапи організму.