Дорофєєва на новій світлині виглядає дуже втомленою і знесиленою. Раніше колишній чоловік артистки Володимир Дантес теж ділився емоціями щодо війни.

Цікаво Надя Дорофєєва засвітила орендовану квартиру, де живе разом з Кацуріним: ефектні фото

Дорофєєва розповіла про свій стан через війну

Зірка наголосила, що має втомленість після туру та постійних тривог в Києві.

Летять ракети вночі та вдень. От сьогодні – перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку… і тебе накриває,
– заявила Дорофєєва.

Співачка додає, що крім цього, відчуває невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск та відповідальність.


Надя Дорофєєва розповіла про свій стан / Фото з її інстаграму

"Щойно сіла випити каву і при**їла… Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає, як зібратись. І як ви всі, люди, тримаєтесь?", – запитала артистка.

Шанувальники Дорофєєвої підтримали артистку та написали важливі слова у цей непростий час:

  • "Тримаємось, все буде Україна!"
  • "Надя, ви красива, розумна, сильна жінка. Тримаємось і не здаємось".
  • "Всі ми втомлені, але не зломлені".
  • "Дуже важко, але хлопцям набагато гірше, бо вони там за усіх нас. Тримаємось, бо ми нація".
  • "Ми всі трохи як Надя".
  • "Та шо там вже… треба йти… бо вже скоро рашці кінець".
  • "На це і розраховує орда – щоб зламати нас психологічно".

Дорофєєва займалась спортом в укритті

Коханий співачки, ресторатор Міша Кацурін показав, як Надя займалася спортом у бомбосховищі через ракетну атаку вдень 29 травня.

Кацурін опублікував фото Дорофєєвої, зроблене під час повітряної тривоги, і показав, як дівчина займається спортом. "Балістика / бомбосховище / богиня. aka спортивні заняття на свіжому повітрі", – підписав знімок ресторатор.


Надя Дорофєєва займалася спортом в укритті / Фото з інстаграму Кацуріна

До слова, днями Надя Дорофєєва показала провокативне фото для привернення уваги. Співачка оприлюднила світлину, на якій позувала топлес, та розповіла про випадок з власного досвіду – завдяки вчасній перевірці в неї виявили фіброаденому. Тож, вона закликала дівчат вчасно робити перевірки та чекапи організму.