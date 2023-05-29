Дорофєєва на новій світлині виглядає дуже втомленою і знесиленою. Раніше колишній чоловік артистки Володимир Дантес теж ділився емоціями щодо війни.
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Дорофєєва розповіла про свій стан через війну
Зірка наголосила, що має втомленість після туру та постійних тривог в Києві.
Летять ракети вночі та вдень. От сьогодні – перервавши спорт, не встигнувши нормально поснідати, біжиш до укриття, чекаєш відбій, повертаєшся щоб наздогнати свій режим, сідаєш в тачку… і тебе накриває,
– заявила Дорофєєва.
Співачка додає, що крім цього, відчуває невпевненість, сумніви, постійний соціальний тиск та відповідальність.
Надя Дорофєєва розповіла про свій стан / Фото з її інстаграму
"Щойно сіла випити каву і при**їла… Сьогодні від мене вперше не позитивний пост, бо фіг його знає, як зібратись. І як ви всі, люди, тримаєтесь?", – запитала артистка.
Шанувальники Дорофєєвої підтримали артистку та написали важливі слова у цей непростий час:
- "Тримаємось, все буде Україна!"
- "Надя, ви красива, розумна, сильна жінка. Тримаємось і не здаємось".
- "Всі ми втомлені, але не зломлені".
- "Дуже важко, але хлопцям набагато гірше, бо вони там за усіх нас. Тримаємось, бо ми нація".
- "Ми всі трохи як Надя".
- "Та шо там вже… треба йти… бо вже скоро рашці кінець".
- "На це і розраховує орда – щоб зламати нас психологічно".
Дорофєєва займалась спортом в укритті
Коханий співачки, ресторатор Міша Кацурін показав, як Надя займалася спортом у бомбосховищі через ракетну атаку вдень 29 травня.
Кацурін опублікував фото Дорофєєвої, зроблене під час повітряної тривоги, і показав, як дівчина займається спортом. "Балістика / бомбосховище / богиня. aka спортивні заняття на свіжому повітрі", – підписав знімок ресторатор.
Надя Дорофєєва займалася спортом в укритті / Фото з інстаграму Кацуріна
До слова, днями Надя Дорофєєва показала провокативне фото для привернення уваги. Співачка оприлюднила світлину, на якій позувала топлес, та розповіла про випадок з власного досвіду – завдяки вчасній перевірці в неї виявили фіброаденому. Тож, вона закликала дівчат вчасно робити перевірки та чекапи організму.