Дорофеева на новой фотографии выглядит очень усталой и обессиленной. Раньше бывший муж артистки Владимир Дантес тоже делился эмоциями по поводу войны.

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Дорофеева рассказала о своем состоянии из-за войны

Звезда подчеркнула, что устала после тура и постоянных тревог в Киеве.

Летят ракеты ночью и днем. Вот сегодня – прервав спорт, не успев нормально позавтракать, бежишь к укрытию, ждешь отбой, возвращаешься чтобы догнать свой режим, садишься в тачку… и тебя накрывает,

– заявила Дорофеева.

Певица добавляет, что кроме этого, чувствует неуверенность, сомнения, постоянное социальное давление и ответственность.



Надя Дорофеева рассказала о своем состоянии / Фото с ее инстаграммы

"Только что села выпить кофе и при**уела. Сегодня от меня впервые не положительный пост, потому что фиг его знает, как собраться. И как вы все, люди, держитесь?", - спросила артистка.

Поклонники Дорофеевой поддержали артистку и написали важные слова в это непростое время:

"Держимся, все будет Украина!"

"Надя, вы красивая, умная, сильная женщина. Держимся и не сдаемся".

"Все мы устали, но не сломлены".

"Очень тяжело, но ребятам гораздо хуже, потому что они там всех нас. Держимся, потому что мы нация".

"Мы все чуть-чуть как Надя".

"Да что там уже… надо идти… потому что уже скоро рашке конец".

"На это и рассчитывает орда – чтобы сломить нас психологически".

Дорофеева занималась спортом в укрытии.

Возлюбленный певицы, ресторатор Миша Кацурин показал, как Надя занималась спортом в бомбоубежище из-за ракетной атаки днем 29 мая.

Кацурин опубликовал фото Дорофеевой, сделанное во время воздушной тревоги и показал, как девушка занимается спортом. "Балистика/бомбоубежище/богиня. aka спортивные занятия на свежем воздухе", – подписал снимок ресторатор.



Надя Дорофеева занималась спортом в укрытии / Фото из инстаграммы Кацурина

К слову, на днях Надя Дорофеева показала провокационное фото для привлечения внимания. Певица обнародовала фотографию, на которой позировала топлесс, и рассказала о случае по собственному опыту – благодаря своевременной проверке у нее обнаружили фиброаденом. Она призвала девушек вовремя делать проверки и чекапы организма.