Українська співачка Надя Дорофєєва поділилась важливим дописом у День жіночого здоров'я. Вона нагадала, як важливо проводити перевірки й чекапи в лікарів.

Дивіться також Маша Єфросиніна показала розмову з чоловіком-військовим: він її зворушливо підтримав

Надя Дорофєєва нагадала про жіноче здоров'я

Надя Дорофєєва розповіла про випадок з власного досвіду – завдяки вчасній перевірці в неї виявили фіброаденому.

"Я сама переконалася – нехтувати здоров'ям не можна. Я вже розповідала вам, що одного разу, своєчасна перевірка у мамолога допомогла мені виявити фіброаденому, завдяки чому обійшлося без важких наслідків – тільки невеличкий шрам залишився на згадку. Тож дівчата, не нехтуйте здоров‘ям, бережіть себе і вчасно звертайтесь до лікаря. І якщо вам був потрібен знак, щоб сходити та зробити жіночий чек-ап, то ось він", – поділилась артистка.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму артистки

"Для привернення уваги" Надя Дорофєєва оприлюднила фото, на якому позувала топлес. Вона постала у чорних спортивних штанах, а груди прикрила волоссям. Та не всі шанувальники оцінили такий підхід:

"Скажіть, Надю, який приклад ви подаєте дітям? Я б не хотіла, щоб мої діти брали приклад";

"А по-іншому донести не можна було?";

"Ну, то добре, що ви не показали, що лікує проктолог";

"У країні війна, до чого це? Фу";

Та не всі розкритикували артистку за відвертий знімок. Багато шанувальників подякували їй за важливу тему.

"Дякую, що говориш про важливе";

"Неперевершена";

"Яка гарна фігура";

"Так, ти права, потрібно слідкувати за своїм здоров'ям зараз, бо потім вже може бути пізно".

Нагадаємо, близько двох років тому Надя Дорофєєва вперше розповіла про пережиту операцію з видалення пухлини. Вона 4 роки всіляко приховувала та маскувала від фанів шрам після втручання. Та після відвертого зізнання щороку підіймає тему жіночого здоров'я.