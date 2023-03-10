На новій світлині Дантес виглядає дуже втомленим і знесиленим, тож вона чудово ілюструє переживання артиста, про які він написав у пості. Нагадаємо, що днями музикант відвідав Донецьку область та провів 8 концертів для військових.

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Співак каже, що йому теж буває важко емоційно. "Хочеться бути сильним, хочеться писати мотивуючі пости. Але я не залізний і іноді, нажартувавшись на сцені, піднімаючи дух і відволікаючи інших, розумію, що адекватніше – прийняти все, що відбувається", – написав він.

Дантес зізнається що часом йому хочеться прокричатися, поплакати, спалити люттю всіх ворогів.

Так і зробив. Стало легше. Я перестаю ставити собі питання "чому?", "коли?", "навіщо?". Це моє життя. Це наше життя. Воно не буде таким, як раніше. Буде краще, 100%,, просто не треба підганяти цей момент. Живу тут і зараз,

– написав співак.

Артист каже, що на момент написання посту в нього "на душі кішки шкребуть", а за декілька годин він вже може сміятися, потім мати ще якісь емоції тощо. Він додав, що зараз нічого не планує, а просто живе.

Дантес навіть дав пораду іншим українцям, які почуваються виснаженими. "Раджу кожному прокричатися, проридатися, згадати і подякувати всім, завдяки кому ми живі, задонатити, усміхнутися і жити", – поділився співак.

У коментарях шанувальники підтримали артиста:

"Ви такий кльовий і справжній… Сил нам всім пережити ці тяжкі часи".

"Неможливо увесь час триматися і бути сильним".

"Щиро і так близько кожному…"

"Дякую за щирість думок, що наболіло, краще виговориться та чуйність до друзів-читачів. Так важливо наразі доносити свої думки на рідній мові. Дякую!"

"Вова, ти такий молодець!!! Я пишаюся тобою і всім тим, що ти робиш".

"Порада прокричатися – це крута тема".

Додамо, що раніше Володимир Дантес присоромив артистів, які виїжджають за кордон та не повертаються. На думку співака, так вони підставляють тих, хто їде з країни з певним завданням. Музикант зізнався, що йому морально простіше збирати гроші з українців за кордоном, аніж з тих, хто залишився вдома.