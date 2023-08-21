Надя Дорофєєва неочікувано заговорила про дітей: як би вона назвала сина

Надя Дорофєєва днями завітала на шоу учасниці "Жіночого кварталу" Валерії Товстолєс "На двох стільцях", де ведуча ставила каверзні запитання, а співачка мала на них швидко відповідати. Вона повинна була обирати між двома дивними, смішними та навіть абсурдними варіантами розвитку подій той, який їй подобався більше.

Відтак під час короткого бліца Надя зізналася, чи готова стати мамою. Окрім цього, артистка вперше розповіла, як назве сина.

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Як Надя Дорофєєва б хотіла назвати сина

У шоу ведуча запитала в співачки про ім'я для хлопчика, яке та б йому дала, якби була мамою. Серед запропонованих Валерією варіантів був Володимир та Михайло. Тут слід зазначити, що саме так звати колишнього та теперішнього чоловіків виконавиці. Втім, Дорофєєва зауважила, що не називала б малюка жодним із запропонованих варіантів.

Це було б ім'я, мені здається, Марк,

– сказала артистка.

Вона наголосила, що таке ім'я спало їй на думку вперше, оскільки раніше вона про це не думала. Водночас Дорофєєва розповіла, що вже готова стати мамою.

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