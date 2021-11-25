Надя Дорофєєва розплакалася у новому кліпі про кохання

Українська артистка Надя Дорофєєва презентувала ліричне відео на власне прочитання пісні "Я твоя не первая" гурту "Тату". Виконавиця постала перед камерою без яскравих костюмів, макіяжу та показала щирі емоції.

Надя Дорофєєва стала учасницею міжнародного триб'юту гурту "Тату" від Spotify. Виконавиця випустила чорно-біле відео, де продемонструвала власне прочитання ліричної композиції.

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Проникливе відео від Наді Дорофєєвої

Відео триває дві з половиною хвилини. Цей час у кадрі є лише Надя та її щирі почуття. Артистка пропустила цей трек крізь себе і під час зйомок навіть розплакалася.

"Давно мене так не пробивала пісня. У відео на трек "Я твоя не первая" я показала вам себе: справжню, без танців, костюмів, ефектів. в кожному рядку, як і в кожному кадрі цього відео, я відкрита та щира. Ця робота для мене особлива. Думаю, ви все зрозумієте", – поділилася виконавиця.

Надя Дорофєєва – "Я твоя не первая": дивіться відео онлайн

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