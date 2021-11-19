Популярна співачка Настя Каменських, яка виступає під ніком NK, здобула визнання не лише в Україні, а й у Латинській Америці, Туреччині й навіть Індії. Вона та співак Вася Демчук, якого називають останнім романтиком тіктоку, здивували фанатів несподіваною колаборацією.
Не пропустіть Подвійна прем'єра: гурт БЕZ ОБМЕЖЕНЬ презентував промовистий кліп та альбом "Вільні люди"
Сніпет (невеликий фрагмент) авторського синглу Sorry Васі Демчука здобув популярність у тіктоці, адже за лічені дні на нього зняли близько 250 тисяч відео. Настя Каменських саме у соціальній мережі почула уривок треку Sorry й одразу ж захопилась ним.
Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий і проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії,
– розповіла артистка про створення колаборації.
Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби
Зі свого боку Вася Демчук зазначив, що давно стежив за творчістю Насті Каменських й захоплювався нею.
“Вона – справжній професіонал, з унікальним голосом і приголомшливою харизмою. Круто, що нам вдалося попрацювати разом. З першої ж спільної демки я зрозумів, що Настя не просто прожила цю пісню, а й додала до неї свого жіночого погляду, вклала свою душу", – поділився співак.
Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби
Вася Демчук зізнався, що після виходу треку Sorry він отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією записати спільну композицію на нього. Але сумнівався, чи варто робити це в дуеті, адже в його основу співак поклав особисту історію. Але те, як Настя відчула цю пісню – розвіяло будь-які сумніви.
Настя Каменських і Вася Демчук / Фото пресслужби
Пісня Sorry 2 розповідає про прощання з минулим, про шалену пристрасть, яка палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ і гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.
NK і Вася Демчук – Sorry 2: дивіться відео онлайн
Як реагують фани
Шанувальники виконавців активно діляться враженнями від колаборації у коментарях на ютубі.
- "Мені вже подобається. Це має бути в трендах ютубу";
- "Дуже душевно і стильно, і беззаперечно талановито";
- "Який кайф. Ось що відбувається, коли двоє талановитих музикантів творять разом";
- "Дуже красивий трек";
- "Така тепла, затишна пісня. Які в них обох голоси, просто кайф";
- "Дуже круто. Класна пісня, як осіннє прощання";
- "У вас неймовірний голос";
- "Так круто, так свіжо";
- "Коли заспівала NK, мурашки атакували все тіло".