Надя Дорофєєва стала учасницею міжнародного триб'юту гурту "Тату" від Spotify. Виконавиця випустила чорно-біле відео, де продемонструвала власне прочитання ліричної композиції.
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Проникливе відео від Наді Дорофєєвої
Відео триває дві з половиною хвилини. Цей час у кадрі є лише Надя та її щирі почуття. Артистка пропустила цей трек крізь себе і під час зйомок навіть розплакалася.
"Давно мене так не пробивала пісня. У відео на трек "Я твоя не первая" я показала вам себе: справжню, без танців, костюмів, ефектів. в кожному рядку, як і в кожному кадрі цього відео, я відкрита та щира. Ця робота для мене особлива. Думаю, ви все зрозумієте", – поділилася виконавиця.
Надя Дорофєєва – "Я твоя не первая": дивіться відео онлайн
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