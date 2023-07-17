Не хочу жити для інших, – Дорофєєва емоційно відповіла на хейт щодо весілля з Кацуріним
Джерело:Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва у своєму інстаграмі закликала фанів ставити їй різні запитання. Відтак шанувальники не оминули тему "таємного" весілля з Кацуріним та хейту довкола нього. Своєю чергою виконавиця відверто відповіла, як ставиться до негативу, який вилився на них з Мішою.
Співачка, яка днями офіційно підтвердила одруження, зауважила, що не всі з розумінням ставляться до її нових стосунків. Однак це її аж ніяк не зачіпає, бо вона хоче жити й кохати так, як відчуває.
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Надя Дорофєєва про хейт через весілля
Артистка переконана, що негативні коментарі не можуть завадити людям, які по-справжньому кохають одне одного.
Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків. Найцінніше, що є в цьому житті – це кохання. І повірте, коли воно є – якийсь хейт цьому не завадить,
– зазначила співачка.
Дорофєєва додала: "Цікавий факт: перестаєш жити, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше і ставлять ще більше лайків. Парадокс".
Надя Дорофєєва про ставлення до хейту через одруження / Скриншот з інстаграм-сторіс
Стосунки Наді Дорофєєва з Мішою Кацуріним: головне
- Про роман співачки з ресторатором стало відомо наприкінці березня 2022 року. До цього артистка 6 років була у шлюбі з Володимиром Дантесом. Зіркова пара оголосила про розлучення після початку повномасштабного вторгнення і вже в січні Дорофєєва та Дантес офіційно розлучилися. Відомо, що зараз Володимир зустрічається з колишньою дружиною Міші – Дашею.
- На початку липня Надю Дорофєєву та Мішу Кацуріна побачили в київському ЦНАПі. Шоумен В'ячеслав Соломка запідозрив, що вони одружилися, а Слава Дьомін запевнив, що співачка виписується з будинку, де жила разом з Дантесом.
- Однак вже 13 липня зіркова пара опублікувала перші кадри з весілля та офіційно оголосила про одруження.
- Декілька днів потому український продюсер Володимир Завадюк, який був запрошений на "таємне" весілля співачки та ресторатора, зізнався, що воно відбулося близько місяця тому.