Співачка, яка днями офіційно підтвердила одруження, зауважила, що не всі з розумінням ставляться до її нових стосунків. Однак це її аж ніяк не зачіпає, бо вона хоче жити й кохати так, як відчуває.

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Надя Дорофєєва про хейт через весілля

Артистка переконана, що негативні коментарі не можуть завадити людям, які по-справжньому кохають одне одного.

Ми чудово усвідомлюємо, що нашу історію не всі сприймають, бо вона не для всіх зрозуміла. Але я не хочу жити для інших і жити заради лайків. Найцінніше, що є в цьому житті – це кохання. І повірте, коли воно є – якийсь хейт цьому не завадить,

– зазначила співачка.

Дорофєєва додала: "Цікавий факт: перестаєш жити, щоб тебе хвалили, а про тебе пишуть ще більше і ставлять ще більше лайків. Парадокс".



Надя Дорофєєва про ставлення до хейту через одруження / Скриншот з інстаграм-сторіс

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