В Instagram-сторіс Дорофєєва поділилася відео, на яких її бойфренд зосереджено працює над музикою. Поруч із закоханими була і мама співачки. Раніше Надя показала миле відео зі своїм коханим – Михайлом Кацуріним.

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Мама Дорофєєвої приїхала в гості до доньки. Очевидно, співачка вже встигла познайомити її зі своїм коханим. І, судячи з відео, Кацурін порозумівся з мамою артистки.



Кацурін створює музику вдома / Фото з інстаграм-сторіс Дорофєєвої

У відео, поки Кацурін грає, Надя показала маму: "Музика мамі не подобається", – підписала кадр співачка. До цього Дорофєєва поставилася з гумором.



Мама Дорофєєвої / Фото з інстаграм-сторіс співачки

Також Дорофєєва заінтригувала шанувальників новою піснею. Вона заявила, що їй вже дуже кортить показати свій трек. Ще у п'ятницю, 10 червня, Надя планувала прем'єру пісні "Кохаю, але не зовсім", але відкласти її через події на Херсонщині.



Дорофєєва планує нову пісню / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, на початку травня Дорофєєва влаштувала імпровізовану фотосесію у себе вдома. На нових кадрах співачка “засвітила” орендовану квартиру, в якій живе разом з коханим Михайлом Кацуріним.

Нагадаємо, що співачка ще з минулого року зустрічається з ресторатором Кацуріним. Дорофєєва навіть спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці, але виявилося, що це була звичайна прикраса.