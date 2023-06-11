В Instagram-сторис Дорофеева поделилась видео, на котором ее бойфренд сосредоточенно работает над музикой. Рядом с влюбленными была и мама певицы. Раньше Надя показала милое видео со своим любимым – Михаилом Кацуриным.

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Мама Дорофеевой приехала в гости к дочери. По всей видимости, певица уже успела познакомить ее со своим любимым. И, судя по видео, Кацурин нашел общий язык с мамой артистки.



Кацурин создает музыку дома / Фото из инстаграм-сторис Дорофеевой

В видео пока Кацурин играет Надя показала маму: "Музыка маме не нравится", – подписала кадр певица. К этому Дорофеева отнеслась с юмором.



Мама Дорофеевой / Фото из инстаграм-сторис певицы

Также Дорофеева заинтриговала поклонников новой песней. Она заявила, что ей уж очень хочется показать свой трек. Еще в пятницу, 10 июня, Надя планировала премьеру песни "Люблю, но не совсем", но отложить ее из-за событий на Херсонщине.



Дорофеева планирует новую песню / Фото с ее инстаграм-сторис

К слову, в начале мая Дорофеева устроила импровизированную фотосессию у себя дома. На новых кадрах певица "засветила" арендованную квартиру, в которой живет вместе с любимым Михаилом Кацуриным

Напомним, что певица еще в прошлом году встречается с ресторатором Кацуриным. Дорофеева даже спровоцировала слухи о помолвке через кольцо на пальце, но оказалось, что это было обычное украшение.