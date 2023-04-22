В Instagram-Stories Дорофєєва показала, як минуло її день народження. Напередодні співачка замилувала мережу новим відео зі своїм коханим – Михайлом Кацуріним.

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Для святкування Надя обрала цікавий образ – плісировану мініспідницю сірого кольору, яку доповнила світлим светром та сорочкою. Свій look вона завершили грубими чоботами та сріблястої підвіскою у формі мішечка.



Образ Наді Дорофєєвої на дні народженні / Фото з її інстаграм-сторіс

Додамо, що перед цим Дорофєєва похвалилася, як її вранці привітав коханий Міша Кацурін. Він приніс величезний букет квітів, а також дорогоцінний подарунок від ювелірного бренду Cartier.

Ввечері вона виставила нові фото зі святкування. "Який день", – підписала кадр із Мішею Кацуріним артистка.



Надя Дорофєєва з Кацуріним / Фото з її інстаграм-сторіс

Згодом Надя Дорофєєва поділилася фото з зірковими друзями, які прийшли на її день народження. Вони повечеряли у закладі Sabotage Wine у Києві.



Друзі Наді Дорофєєвої на її дні народженні / Фото з її інстаграм-сторіс

На свято Дорофєєва запросила лише найближчих друзів. Зокрема, бойфренда Мішу Кацуріна, а також друзів – Макса Барських, Антона Птушкіна, Леру Бородіну, Ганну Осмєхіну, Андрія Шабанова та інших.



Надя Дорофєєва запросила друзів на день народження / Фото з її інстаграм-сторіс

До слова, нещодавно Надя Дорофєєва спровокувала чутки про заручини через каблучку на пальці. Нагадаємо, що співачка ще з минулого року зустрічається з ресторатором Михайлом Кацуріним. Проте виявилося, що це була звичайна прикраса.