Надя Дорофєєва показала зухвалий образ в день народження: провокативне фото

Українська співачка Надя Дорофєєва святкує день народження. У середу, 21 квітня, їй виповнюється 31 рік. Артистка опублікувала фото, де постала перед камерою в зухвалому чорному вбранні.

Надя Дорофєєва є однією з найпопулярніших артисток в українському шоу-бізнесі. Вона активно розвиває сольну кар'єру. В день народження зірка поділилася з шанувальниками новою фотографією.

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Святкове фото Наді Дорофєєвої

Виконавиця полюбляє стильні та провокативні кадри, тому часто поширює їх в мережі. На новій світлині вона позувала, сидячи перед дзеркалом. Надя постала перед камерою у шкіряних лакованих лосинах, відвертій кофті з вирізами та довгих рукавицях.

Волосся зірка вклала рівно, воно спадало на обличчя та додавало образові сексуальності. На обличчі Дорофєєва зробила виразний макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

Увагу привертає звабливий погляд знаменитості. Вона вкотре показала свою жіночність, привабливість та пристрасть, що панує всередині.



Зухвалий look Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Стильні аутфіти Наді Дорофєєвої: