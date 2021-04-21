Надя Дорофеева является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она активно развивает сольную карьеру. В день рождения звезда поделилась с поклонниками новой фотографией.

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Праздничное фото Нади Дорофеевой

Исполнительница любит стильные и провокационные кадры, поэтому часто распространяет их в сети. На новой фотографии она позировала, сидя перед зеркалом. Надя предстала перед камерой в кожаных лакированных лосинах, откровенной кофте с вырезами и длинных перчатках.

Волосы звезда уложила ровно, они ниспадали на лицо и добавляли образу сексуальности. На лице Дорофеева сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.

Внимание привлекает обольстительный взгляд знаменитости. Она в который раз показала свою женственность, привлекательность и страсть, царящую внутри.



Дерзкий look Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Стильные аутфиты Нади Дорофеевой: