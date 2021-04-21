Надя Дорофеева является одной из самых популярных артисток в украинском шоу-бизнесе. Она активно развивает сольную карьеру. В день рождения звезда поделилась с поклонниками новой фотографией.
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Праздничное фото Нади Дорофеевой
Исполнительница любит стильные и провокационные кадры, поэтому часто распространяет их в сети. На новой фотографии она позировала, сидя перед зеркалом. Надя предстала перед камерой в кожаных лакированных лосинах, откровенной кофте с вырезами и длинных перчатках.
Волосы звезда уложила ровно, они ниспадали на лицо и добавляли образу сексуальности. На лице Дорофеева сделала выразительный макияж в коричневых оттенках с акцентом на глазах.
Внимание привлекает обольстительный взгляд знаменитости. Она в который раз показала свою женственность, привлекательность и страсть, царящую внутри.
Дерзкий look Нади Дорофеевой / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой
Стильные аутфиты Нади Дорофеевой:
- звезда предстала перед камерой на природе в худи изумрудного цвета;
- артистка устроила фотосессию на стройке в джинсах и пальто;
- тренер "Голоса страны" поразила смелым образом в мини-юбке и берете.