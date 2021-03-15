Популярна українська співачка Надя Дорофеєва поділилась з шанувальниками новим фото. Зірка продемонструвала стильний та сміливий образ у чорному костюмі.

Українська співачка Надя Дорофеєва є тренером у відомому вокальному шоу "Голос країни". Вона показала новий знімок, зроблений під час зйомок проєкту.

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Образ Наді Дорофеєвої

Артистка ретельно підбирає look для кожного ефіру, щоб виглядати неперевершено. Цього разу зірка постала перед камерою в чорному костюмі, що складався з відвертої блузки з декольте й вирізом на животі, а також мініспідниці. Сміливе вбрання дозволило Наді Дорофеєвій похизуватися бездоганною фігурою та стрункими ніжками.

Вбрання співачка поєднала з ботильйонами в тон з прямокутним носком. Також образ доповнював трендовий берет з вуаллю. Стилісти розпустили волосся Наді Дорофеєвої та вклали його голлівудськими локонами, що спадали на плечі.

Look завершив розкішний макіяж, про який подбали візажисти. Зірці підкреслили очі чорними стрілками, а губи нафарбували насиченою червоною помадою.



Надя Дорофеєва / Фото з інстаграму Наді Дорофеєвої

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