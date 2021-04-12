Українська співачка Надя Дорофєєва підкорила ефектним аутфітом у першому прямому ефірі проєкту "Голос країни". Вона постала пред камерами у стильному чорно-білому костюмі та похизувалася стрункою фігурою.

Надя Дорофєєва не припиняє диктувати тренди українським модницям. Вона постає перед камерою у красивих аутфітах, які вигідно підкреслюють принади витонченої фігури.

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Ефектний look Наді Дорофєєвої

Для чвертьфіналу вокального проєкту "Голос країни-11", який відбувся в неділю, 11 квітня, артистка обрала зухвалий look. Дорофєєва постала перед камерою у чорно-білому костюмі з геометричним принтом, що складався з мініспідниці, звабливого топу, oversize сорочки, довгих рукавиць та берету.

Вбрання закцентувало на довгих струнких ногах виконавиці та пишному бюсті. Волосся зірка вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах.

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У коментарях прихильники знаменитості залишають на її адресу численні компліменти.