Українська співачка, тренерка вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва показала варіант стильного весняного образу. Вона вразила фотосесією на будівництві. Для зйомки дівчина обрала джинси та пальто.

Артистка вміє дивувати прихильників. Вона не лише диктує тренди українським модницям, а й показує варіанти неординарних місць для фотозйомок.

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Стильний look Наді Дорофєєвої

Народна улюблениця позувала на будівництві. Надя часто обирає для фотосесій оригінальні місця, що додають зйомці особливої атмосфери. Знаменитість постала перед камерою у широких сірих джинсах, чорному oversize худі з червоним принтом. Серед верхнього одягу вона обрала стильне пальто.

Таке вбрання вона поєднала з білими кросівками на високій підошві. Look вона доповнила сонцезахисними окулярами. Волосся вклала у легенькі, ледь помітні локони. На обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках.

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