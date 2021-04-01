Надя Дорофєєва підкорила стильним образом у джинсах і пальті: фотосесія на будівництві
Українська співачка, тренерка вокального шоу "Голос країни" Надя Дорофєєва показала варіант стильного весняного образу. Вона вразила фотосесією на будівництві. Для зйомки дівчина обрала джинси та пальто.
Джерело:інстаграм Наді Дорофєєвої
Артистка вміє дивувати прихильників. Вона не лише диктує тренди українським модницям, а й показує варіанти неординарних місць для фотозйомок.
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Стильний look Наді Дорофєєвої
Народна улюблениця позувала на будівництві. Надя часто обирає для фотосесій оригінальні місця, що додають зйомці особливої атмосфери. Знаменитість постала перед камерою у широких сірих джинсах, чорному oversize худі з червоним принтом. Серед верхнього одягу вона обрала стильне пальто.
Таке вбрання вона поєднала з білими кросівками на високій підошві. Look вона доповнила сонцезахисними окулярами. Волосся вклала у легенькі, ледь помітні локони. На обличчі зробила макіяж у нюдових відтінках.
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Інші аутфіти Наді Дорофєєвої:
- у кліпі співачка позувала в оригінальному вбранні з рюшами та пишними рукавами;
- артистка вразила чарівним образом у трендовому жакеті та з модною зачіскою;
- зірка постала перед камерою на зйомках "Голосу країни" у блискучій мінісукні.
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