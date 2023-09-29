З білявим волоссям та сережками: Надя Дорофєєва здивувала фото, як виглядав Кацурін у 20 років

Українська співачка Надя Дорофєєва поділилася архівним фото свого чоловіка 15 років тому. Міша Кацурін тоді мав біляве волосся та носив сережки. Світлина здивувала шанувальників пари.

Кацурін зазначив, що йому на фото лише 20 років. Дорофєєва опублікувала кадр в інстаграм-сторіс.

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На світлині важко впізнати Кацуріна, адже тепер у нього зовсім інша зачіска. Якщо зараз ресторатор майже лисий, то 15 років тому в нього було довше волосся. Крім того, він фарбувався в білявий колір.

Михайло виглядав дуже стильно. Майбутній ресторатор позував на фото у трендовій пов'язці для волосся. Також він тоді носив сережки-кільця та шкіряні браслети.



Дорофєєва показала архівне фото Кацуріна / Фото з її інстаграм-сторіс

Кацурін теж перепостив це фото в інстаграм-сторіс та вказав, що йому тоді було 20 років.

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