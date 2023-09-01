Такий флешмоб з архівними світлинами вирішив підтримати й співак Артем Пивоваров. Він поширив своє дитяче фото в інстаграм-сторіс.

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На світлині, якою виконавець поділився зі своїми шанувальниками, він позував у піджаку. Також школяр одягнув білу сорочку із чорно-білим коміром. Артем усміхався та тримав у руках грамоту.



Артем Пивоваров у шкільні роки / Фото з інстаграму артиста

Зазначимо, до Дня Незалежності Артем Пивоваров випустив телеверсію своїх великих концертів з оркестром, які пройшли в Києві. Ці виступи зібрали солдаути та стали першою подією, яка відбулася в Палаці "Україна" після початку повномасштабного вторгнення. Програма співака з окрестром та капелою ім. Ревуцького об'єднала традиції та сучасність. Звучання народних інструментів та потужні голоси чоловічого хору надали хітам Артема Пивоварова іншого забарвлення.

Цікаво, що підготовка до концертів тривала понад 3 місяці. Над створенням шоу працювали майже 200 людей, а на сцені були 83 людини. Окрім цього під час виступів показали ефектне світлове шоу.