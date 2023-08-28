Окрім цього, знаменитість поширила світлину своєї доньки Ганни Борисюк з того ж місця. Зіркова мама та донька виявились дуже схожими.

Не пропустіть Даша Квіткова потрапила в ДТП: блогерка здивувала деталями про аварію

Ольга Сумська показала, як виглядала в 16 років

Акторка опублікувала світлини, що були зроблені на тлі пам'ятника Миколі Гоголю в Полтаві. На першому фото вона постала в елегантному образі. 16-річна Ольга позувала в спідниці, блузці та в піджаку. До свого образу вона додала витончену підвіску, сережки та сумку. Що цікаво, раніше Сумська була брюнеткою.

Сьогодні ж акторка мала не менш привабливий вигляд. Вона була одягнена в чорну футболку, поверх якої одягнула білий кардиган. З аксесуарів вона підібрала мінімалістичне намисто.

Ольга Сумська в 1982 році та сьогодні / Скриншоти з інстаграм-сторіс:

Окрім цього, зірка зробила колаж зі своїм фото, коли їй було 16 років, та зі світлиною своєї 21-річної доньки. Анна зробила схожу позу, як у мами та була одягнена в футболку з принтом із Лесею Українкою.



Ольга Сумська та її донька / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, 22 серпня Ольга Сумська відсвяткувала 57-річчя. Зі святом актрису привітали найрідніші – чоловік Віталій Борисюк та донька Анна. Вони вручили іменинниці великий букет троянд та святкові кульки