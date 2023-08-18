"Це хіт": фанати шаленіють від дуетної пісні Макса Барських та Наді Дорофєєвої

Сьогодні, 18 серпня, Надя Дорофєєва та Макс Барських потішили шанувальників дуетною піснею. Вона називається "Ритми". Також артисти випустили кліп до треку.

Над відеороботою працював відомий режисер Алан Бадоєв. У кліпі показано емоційні гойдалки, порятунком від яких стає музика. Спільну роботу Макс з Надею присвятили усім друзям, усім українцям, які зараз не поруч.

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Надя Дорофєєва та Макс Барських заспівали дуетну пісню

Записати дует запропонував Макс Барських. За словами артистів, їм знадобився лише тиждень, аби реалізувати командами ідею та зняти кліп. У пісні розповідається про все: про флешбеки з минулого, про друзів, про смуток, біль, сльози та лють, що перетворюються у відчайдушній танок, про те, що втрачено, але не забуте.

Цю роботу ми з Надею присвячуємо усім друзям, усім українцям, що зараз не з нами. Півтора року ми не збираємося компаніями, півтора року ми не чуємо сміх та звуки радощів наших близьких. Ми поставили на паузу все те, що так щиро і незабутньо гріло наші серця. Наше нове відео про емоційні гойдалки, де музика стає порятунком і енергетичним сплеском,

– прокоментував прем'єру Макс.

Надя Дорофєєва: "Я дуже вдячна Максу за ідею заспівати разом. Дійсно, не розумію, чому в нас досі не було дуету. У нас неймовірне музичне розуміння одне одного й теплі дружні стосунки. Саме тому все вийшло натхненно та легко".

MAX BARSKIH & DOROFEEVA – "Ритми": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Фанам дуже сподобалась спільна робота виконавців. В коментарях під кліпом вони подякували артистам за пісню та написали багато приємних слів:

"Дякую вам величезне за таку класну веселу пісеньку";

"Класна пісня, крутезний кліп. Емоції, наче з минулого життя. Дякую";

"Бадоєв не перестає дивувати. Пісня — топ, кліп — шикарний. Пишаюсь нашими артистами, українською звучите неймовірно";

"Як чудово лунає українська мова. Кліп дуже цікавий. Виконання просто неймовірне! Дякую";

"Я у захваті. Обожнюю Макса та його пісні, а зараз так серцю любо рідною мовою його чути. Така літня легкість відчувається після прослуховування треку, дуже чуттєво та романтично";

"Гарний дует, крутезна пісня. Макс надзвичайно талановитий. Надя тут дуже жіночна. Алан як завжди на висоті";

"Однозначно це хіт, пісня уже засіла в голові, вітаю з прем'єрою";

"Який гарний вийшов дует. Найкращі".

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