Американська співачка Мадонна відсвяткувала день народження 16 серпня. Легенді виповнилося 65 років.

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Як виглядає Мадонна без фільтрів

Зі святом Мадонну привітала її подруга та агентка Маха Дахіл. Вона опублікувала спільне фото з артисткою.

З днем народження, моя дорога сестро, "наречена, що вийшла заміж за здивування". Я дорожу тобою,

– звернулась вона до зірки.

Маха Дахіл опублікувала фото з Мадонною без фільтрів та фотошопу. Співачку часто ловили на тому, що вона занадто ретушує світлини у своєму інстаграмі. Та на цьому кадрі видно, як справді зірка виглядає у 65.

Мадонна на фото зображена у чорно-білому смугастому вбранні та з рукавичками з пір'ям. Вона доповнила образ аксесуарами та вечірнім макіяжем.



Мадонна з подругою / Фото з інстаграму Махи Дахіл Джексон

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