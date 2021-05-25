Період пандемії коронавірусу значно змінив життя українських зірок, адже припинилися концерти й взаємодія з аудиторією, що була раніше. Сольна артистка Надя Дорофеєва поділилась своїм досвідом.
Дивіться також Дар'я Петрожицька вперше показала фото з бойфрендом: романтичний кадр з Дубая
Надя Дорофеєва про період карантину
Знаменитість розповіла, що перед початком пандемії вона майже не зупинялась, постійно працювала, записувала пісні й виступала на концертах. Однак карантинні умови дозволили зірці зупинитися та переосмислити життя.
Те, чого мені бракувало, це внутрішня гармонія. Не було внутрішнього спокою. Не було часу подумати про стосунки в сім'ї – найголовніше. Були тільки робота і концерти,
– розповіла співачка.
Надя Дорофеєва зізналась, що на такому новому шляху найбільше її морально підтримував чоловік Володимир Дантес. Тепер подружжя артистів стало справжньою командою: "Вова мене більше за всіх підтримував. Йому дістається найжахливіше. Це мої сумніви. А їх дуже багато".
Зірка додала, що почала відвідувати психолога й читати мотиваційні книги. Вона заповільнилась, і це дуже їй подобається.
Інтерв'ю з Надею Дорофеєвою: дивіться відео онлайн
Про що нещодавно розповідала артистка
- Надя Дорофеєва вперше прокоментувала розрив Позитива та Анни Андрійчук. Вона зізналась, що знала раніше про розлучення, але додала, що жодної драми не було. Та зазначила, що завершувати стосунки було болючим для обох.
- Співачка розповіла, що рідко носить підбори. Все тому, що вважає, що у взутті без підборів вона виглядає дорожче та сексуальніше.