Період пандемії коронавірусу значно змінив життя українських зірок, адже припинилися концерти й взаємодія з аудиторією, що була раніше. Сольна артистка Надя Дорофеєва поділилась своїм досвідом.

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Надя Дорофеєва про період карантину

Знаменитість розповіла, що перед початком пандемії вона майже не зупинялась, постійно працювала, записувала пісні й виступала на концертах. Однак карантинні умови дозволили зірці зупинитися та переосмислити життя.

Те, чого мені бракувало, це внутрішня гармонія. Не було внутрішнього спокою. Не було часу подумати про стосунки в сім'ї – найголовніше. Були тільки робота і концерти,

– розповіла співачка.

Надя Дорофеєва зізналась, що на такому новому шляху найбільше її морально підтримував чоловік Володимир Дантес. Тепер подружжя артистів стало справжньою командою: "Вова мене більше за всіх підтримував. Йому дістається найжахливіше. Це мої сумніви. А їх дуже багато".

Зірка додала, що почала відвідувати психолога й читати мотиваційні книги. Вона заповільнилась, і це дуже їй подобається.

Інтерв'ю з Надею Дорофеєвою: дивіться відео онлайн

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