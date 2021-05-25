Успішна акторка й зірка серіалу "Папік" Дар'я Петрожицька рідко розповідає про особисте життя. Та цього разу вона поділилась сокровенним – опублікувала фото з коханим на сторінці в інстаграмі.

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Фото Дар'ї Петрожицької з бойфрендом

Пара відправилась на відпочинок у Дубаї. Дар'я з бойфрендом відвідала океанаріум, де й зробила світлину з коханим. Однак поки що зірка не хоче показувати обличчя чоловіка, адже приховує його особистість. Для прогулянки Петрожицька обрала білу повітряну сукню з відкритими плечима.

Зазначимо, вперше про стосунки акторка розповіла у квітні. Вона зізналась, що з початку 2021 року перебуває у стосунках. Зірка зустрілась із новим коханим після завершення зйомок другого сезону "Папіка". Дар'я Петрожицька зауважила, що вже давно не відчувала таких емоцій.



Дар'я Петрожицька з бойфрендом / Фото з інстаграму Дар'ї Петрожицької

Фоловерів зірки замилувала перша офіційна світлина акторки з бойфрендом. Своїми враженнями фани поділились в коментарях: